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25 семилетних лип высадили в Таганроге в районе Привокзальной площади

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Осенний День древонасаждения 19 октября проходит по всей Ростовской области. В Таганроге центральной площадкой этой традиционной экологической акции стала улица Дзержинского в районе Привокзальной площади.

Город

Глава города Таганрога Светлана Камбулова и сотрудники администрации города, председатель городской Думы Роман Корякин с коллегами-депутатами, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Татьяна Михеева высадили здесь 25 саженцев липы. Все саженцы крепкие, здоровые, примерно семилетнего возраста, сообщает пресс-служба городской Думы Таганрога.

«Экологи утверждают, что при нашем тёплом климате деревья лучше всего высаживать осенью, в прохладную погоду и влажную землю, – заметил Роман Корякин. – Мы, конечно, доверяем специалистам, и будем надеяться, что эти саженцы приживутся, что за ними будет обеспечен должный уход. И тогда одним зелёным островком в Таганроге станет больше. Сохранять и приумножать зелёные насаждения очень важно для нашего южного города».

«Многие таганрожцы переживали о судьбе старых деревьев, которые растут рядом с саженцами. Удалять их не планируем, пока молодые деревца не подрастут. О саженцах тоже позаботимся. Для молодого дерева важен своевременный полив. Его организуем», — написала на своих страницах в соцсетях Светлана Камбулова.

Глава города поблагодарила всех, кто принял участие в Дне древонасаждения. Особо отметила работников учреждений социальной сферы и промышленных предприятий ТАГМЕТ, Прибой, Клевер, ТАНТК им. Бериева, НИИ связи.

Всего в течение осени на территории Таганрога планируется высадить более 850 деревьев и около 700 кустарников различных сортов.

Фото пресс-службы городской Думы

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акция День древонасаждения Роман Корякин Светлана Камбулова экология
Таганрогская правда
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