25 лучших студентов Таганрога стали стипендиатами главы города

Торжественная церемония вручения лучшим студентам свидетельств об именных стипендиях состоялась во Дворце молодежи Таганрога накануне Дня российского студенчества, который отмечается 25 января.

«Во Дворце молодежи встретилась с молодыми людьми, обучающимися в вузах и колледжах нашего города. Поздравила таганрогских студентов с праздником и вручила 25 лучшим из лучших свидетельства стипендиатов главы города Таганрога. Это студенты из четырёх вузов и десяти профессиональных образовательных организаций, достигшие высоких результатов в науке, общественной жизни и спорте», — рассказала в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

В Таганроге традиция поддержки талантливой молодёжи существует уже 32 года, за это время лауреатами именных стипендий стали более 1500 человек.

«Уверена, что многие из нынешних студентов, став квалифицированными профессионалами, найдут своё место в жизни и продолжат трудовую деятельность в нашем любимом Таганроге», — подчеркнула Светлана Камбулова и поздравила студентов с праздником.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой.