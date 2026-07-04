Мотоциклист и его пассажир погибли при столкновении с иномаркой в Ростове

Оба скончались в больнице.

В Ростове-на-Дону произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого погибли два человека. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Авария случилась 3 июля, около 22.00 на улице Левобережной, в районе дома №18. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Toyota при повороте направо не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, которым управлял 39-летний мужчина, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В результате столкновения водитель мотоцикла и его 36-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу. Позже оба пострадавших скончались в медицинском учреждении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО