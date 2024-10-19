2,3 тонны мусора собрали в Таганроге участники первых «Чистых игр»

Субботник — мероприятие нужное. А еще лучше, если оно мотивированное. АНО «Первый взгляд» не в первый раз удается организовать таганрожцев для участия в экологических мероприятиях. В октябре в урочище «Черепаха» прошли первые в Таганроге «Чистые игры».

«Чистые игры» — экологический образовательный и волонтерский проект, позволяющий внести вклад в охрану окружающей среды, участвовать в раздельном сборе мусора. Движение возникло в Санкт-Петербурге в 2014 году. Небольшая группа активистов необычным игровым способом попыталась решить экологическую проблему. Попытка увенчалась успехом и приобрела популярность не только в России, но и за ее пределами.

В Таганроге мероприятие готовили городская администрация, сеть гипермаркетов «Лента», рекламное агентство «Идея», бар «Маракас» и сервис «Другое дело». МКУ «Приморье» предоставило возможность провести «Игры» в одном из живописнейших мест нашего города, в урочище «Черепаха».

Интересная история произошла с регистрацией команд (семейных, представлявших учебные заведения и промышленные предприятия). Кроме десяти, подавших заявки ранее, на место действия прибыли еще три. Последняя выбрала название «Арбуз» и состояла из двух совершенно незнакомых семей. В первой — Кирилл Кудряев с женой Екатериной и дочерью Кирой, во второй – Николай Григорьевич Левченко с внуком Матвеем (забегая вперед, скажем, что дуэт оказался самым результативным). А вот ученик пятого класса школы № 23 Никита Ковалев прибыл один и вошел в семейную команду Ярошинских.

Наконец, регистрация и проверка явки завершились, участникам выдали перчатки и мешки для сбора разных категорий мусора.

Директор АНО «Первый взгляд» Анастасия Забайрачная поздравила присутствующих с тем, что они начинают творить историю «Чистых игр» в Таганроге. Рассказала об условиях их проведения и порядке начисления баллов, напомнила о мерах безопасности. И… объявила дополнительный конкурс артефактов «Лучшая находка», за которую предназначался отдельный приз.

«Игры» начались! Буквально через 15 минут на «склад» стали поступать первые мешки с мусором, количество их росло довольно быстро. Несли даже негабаритные предметы: выброшенные матрацы, остатки мебели и многое другое (добросовестность участников акции восхищала, а вот отношение окрестных жителей к расположенному рядом с домами «зеленому острову», печалило).

Мешки заполняли «под завязку», так что их порой приходилось тащить волоком. Не заставили себя ждать и интересные находки. Команда ДГТУ обнаружила барсетку с пенсионным удостоверением на имя Клавдии Ивановны Г. 1948 года рождения и несколькими банковскими картами. В разговоре выяснялось, что участниками движет не столько желание получить приз, сколько стать победителями. И, конечно же, сделать город чище.

Пришла пора подводить итоги. Подсчеты вели основательно, учитывая отклонения от правил (и такое было, всего не предусмотришь). Юноши и девушки тем временем наслаждались горячим чаем и выпечкой. Наконец, результаты известны: безоговорочную победу с 88,5 баллами одержала команда «Арбуз».

Но сначала огласили итоги конкурса на лучшую находку. Их оказалось немало, а рассказы об истории их появления звучали интересно, даже интригующе. Решили, что награды достойны все, и вместо одного приза победителю выдали награды поменьше каждому из участников конкурса.

Пришло время награждения. Все команды получили грамоты, а призеры и победитель – дипломы, ценные подарки и сертификаты в магазин «Лента» на сумму от 500 до 1500 рублей каждому.

Между прочим, «Чистые игры» не состоялись бы, если бы не муниципальная субсидия в сумме 100 тысяч рублей, которую АНО «Первый взгляд» выиграла в конкурсе на реализацию общественно значимых (социальных) программ в 2024 году.

В общем итоге город избавился от 2,3 тонны мусора, в числе которых 38 мешков стекла, 55 — пластика и предметы, представляющие негабаритный мусор. Всё это погрузили в контейнер-«лодочку», предоставленную региональным оператором «Экотранс».

Евгений БУТЫЛИН, фото автора