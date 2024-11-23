Главная » Город

23 ноября в двух районах Таганрога устраняют утечки на водоводе

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Работы ведутся в Северном жилом массиве и на улице Свободы.

Город

23 ноября специалисты «Водоканала» Таганрога работают по адресу: ул. Северная\пер. 10-й Новый. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные в части Северного района.

Утечку коммунальная служба устраняет и по адресу: ул. Свободы, 11. Водоснабжение ограничено в районе улиц Свободы, Водопроводной, 10-го Переулка.

«По обоим точкам работы планируется завершить в 16 часов», — сообщили в «Водоканале».

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал нет воды ограничение водоснабжения
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru