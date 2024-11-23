23 ноября в двух районах Таганрога устраняют утечки на водоводе

Работы ведутся в Северном жилом массиве и на улице Свободы.

23 ноября специалисты «Водоканала» Таганрога работают по адресу: ул. Северная\пер. 10-й Новый. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные в части Северного района.

Утечку коммунальная служба устраняет и по адресу: ул. Свободы, 11. Водоснабжение ограничено в районе улиц Свободы, Водопроводной, 10-го Переулка.

«По обоим точкам работы планируется завершить в 16 часов», — сообщили в «Водоканале».

Фото из архива «Таганрогской правды»