23 кг монет: в Таганрогском художественном музее завершен патриотический марафон 

В Таганрогском художественном музее подошла к концу Всероссийская акция «Живая память благодарных поколений». В ее рамках было собрано 23 кг монет.

Стартовал патриотический марафон в июле 2024 года.

«За это время в нем приняли участие около 100 жителей и гостей Таганрога. Среди них были отряды детского общественного объединения «Движение первых», воспитанники Казачьего Православного центра военно-патриотической подготовки «Казачья гвардия» им. гвардии старшего лейтенанта Д.Д. Глухова, школьники города», — рассказали в ТХМ.

Всего участниками акции было собрано более 23 кг монет, которые направят на изготовление сплава для памятника, посвященного подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Также современными монетами собрано и переведено на банковский счет акции 968 рублей.

В последние дни акции около 3 кг монет советской чеканки были переданы в дар Евгением Колоколовым. Завершила этот благотворительный марафон Галина Дмитриева. Монеты были собраны ее отцом, который в этом году отметил 95-летие. Василий Дмитриев во время Великой Отечественной войны был участником трудового фронта на Курской дуге, занимался производством танков.

«Уже 1 февраля все собранные средства будут переданы в Музей Победы Москвы. Таким образом, мы внесем свою достойную лепту в создание памятника благодарных поколений всем защитникам Родины в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Благодарим всех за участие в этой важной патриотической акции!» — отметили в музее.

Напомним, памятник будет установлен в Москве в парке Победы к 80-летию со Дня Победы.

Фото и видео ТХМ