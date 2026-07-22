23 июля на семь часов отключат свет на некоторых улицах Таганрога

Завтра, 23 июля, в Таганроге запланировано отключение электричества для проведения плановых работ на электросетях. Без света на семь часов останутся жители около десятка городских улиц.

Как сообщили в ПАО «Россети Юг», с 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат на улицах Энгельса, Карантинной, Шевченко (до переулка Красного), Кольцовской (до переулков Красного и Итальянского), а также на улице К. Либкнехта (до переулков Итальянского и А. Глушко).

Кроме того, отключение затронет переулки Комсомольский (до улицы Кольцовской), Красный (до улиц Шевченко, К. Либкнехта и Карантинной), Донской (до улиц Шевченко и К. Либкнехта) и А. Глушко (до улиц Карла Либкнехта и Энгельса).

Фото rosseti-yug.ru