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23 июля на семь часов отключат свет на некоторых улицах Таганрога

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Завтра, 23 июля, в Таганроге запланировано отключение электричества для проведения плановых работ на электросетях. Без света на семь часов останутся жители около десятка городских улиц.

#ЖКХ

Как сообщили в ПАО «Россети Юг», с 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат на улицах Энгельса, Карантинной, Шевченко (до переулка Красного), Кольцовской (до переулков Красного и Итальянского), а также на улице К. Либкнехта (до переулков Итальянского и А. Глушко).

Кроме того, отключение затронет переулки Комсомольский (до улицы Кольцовской), Красный (до улиц Шевченко, К. Либкнехта и Карантинной), Донской (до улиц Шевченко и К. Либкнехта) и А. Глушко (до улиц Карла Либкнехта и Энгельса).

Фото rosseti-yug.ru

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ЖКХ новости отключение света Таганрог
Таганрогская правда

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