23 августа в Таганроге отключат электроэнергию на нескольких улицах города. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Работники ЮЗЭС проводят спил деревьев по адресу ул. Чехова, 143. В связи с этим примерно до 13 часов не будет света на улице Чехова и в переулке Гоголевском.

Также ведутся ремонтные работы на ТП-15. Без электричества ориентировочно до 16 часов останутся жители домов, расположенных на улицах Шевченко, Энгельса и переулка Тургеневского.

Телефон для справок: 8(8634) 38–31–10.

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