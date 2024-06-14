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224 дончанина сегодня сдали 127 литров крови

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Ростовская область присоединилась ко Всемирному дню донора крови.

Новости Ростовской области

В донском регионе сегодня, 14 июня, прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню донора крови. Он приурочен ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови человека.

Доноров поздравляли волонтеры проекта «Доноры Дона» и Российского Красного Креста, вручали сувениры и открытки, сделанные руками детей, которым донорская кровь помогает победить болезнь, пациентов онкогематологического отделения областной детской клинической больницы, сообщает правительство Ростовской области.

С 10 по 14 июня на областной станции переливания крови проходила донорская неделя, в ходе которой 949 жителей области сдали кровь. А сегодня, во Всемирный день донора крови, 224 человека сдали кровь, заготовлено 127 литров крови, сообщает правительство Ростовской области.

Кровь и ее компоненты являются важной составляющей медицинской помощи. Они необходимы для лечения женщин, у которых беременность или роды осложнились кровотечением, детей с тяжелой формой анемии, пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, жертв травм, чрезвычайных ситуаций, бедствий и аварий, пациентов при сложных медицинских и хирургических вмешательствах.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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