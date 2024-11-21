22 ноября останутся без света некоторые улицы Таганрога

В пятницу, 22 ноября, в Таганроге энергетики продолжат плановые работы на электросетях. С графиком отключения энергоснабжения жителей продолжает знакомить глава города Светлана Камбулова.

С 09.00 до 16.00 без света останутся жители 9-го переулка, 52-70, 8-го переулка, 34-52 и 7-го переулка, 41-64. А также улицы Чехова, 219, 209.

Таганрожцев предупреждают, что включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

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Фото МКУ «Благоустройство» (из архива)