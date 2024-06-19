20 июня христиане придут поклониться старцу Павлу Таганрогскому

Завтра, 20 июня, не смотря на будний день, Таганрог будет наполнен паломниками, приехавшими поклониться святому праведному старцу Павлу Таганрогскому.

Павел Стожков родился 8 ноября 1792 года в семье дворянина Черниговской губернии Павла Стожкова. Основную часть своей долгой жизни Павел Павлович прожил в Таганроге, здесь же и скончался — 10 марта 1879 года.

25 лет назад, воскресным днем 20 июня 1999 года, в нашем городе состоялось прославление в чине местночтимых святых блаженного Павла Таганрогского и перенесение его мощей из часовни на Старом кладбище в Никольский храм. К слову, перенесение его мощей с кладбища в городской храм праведник предсказывал.

3 февраля 2016 года в Москве, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, во второй день проводившегося там Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви было принято решение о включении имени святого праведного Павла Таганрогского в месяцеслов Русской Православной Церкви для общецерковного прославления.

Торжества в честь общецерковного прославления святого праведного Павла Таганрогского в нашем городе прошли в субботу, 11 июня 2016 года.

Антон САХНОВСКИЙ, фото автора