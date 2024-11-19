20 и 21 ноября отключат свет на некоторых улицах Таганрога

В среду и четверг в Таганроге энергетики будут проводить плановые работы на электросетях. С графиком отключения энергоснабжения жителей продолжает знакомить глава города Светлана Камбулова.

20 ноября с 09.00 до 17.00 не будет света в переулках Береговом 15-34, Тургеневском, 12-м Новом 15-23, 13-м Новом 14-22. А также на улицах Шевченко 34-94, 80-115, Энгельса 13-37 и в 1-м Линейном проезде, 76-219.

21 ноября с 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители улиц 1-я Линия, Маршала Жукова, 220-238 и 197-220, 17-го Квартального 1-20, 13-го Квартального, 1-12, 14-го Квартального, 1-12, 15-го Квартального, 1-12, 16-го Квартального, 1-12.

Ранее мы рассказали, что энергетики рассказали дачникам Таганрога, как сэкономить на электричестве.

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