2 сентября в Таганроге введут запрет на продажу алкоголя

2 сентября, в День знаний, на территории Таганрога устанавливается полный запрет розничной продажи алкогольной продукции.

Ограничения действуют в соответствии со статьей 9.2 Областного закона Ростовской области от 28.12.2005 № 441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».

Нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафов. Должностным лицам — в размере от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой. Юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Ограничение не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в местах оказания таких услуг.

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