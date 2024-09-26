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2 октября жители Таганрога услышат сирены

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2 октября в Таганроге будет проводиться комплексная проверка работоспособности средств оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Об этом сообщает на своей страничке ВК городское МКУ «Управление защиты от ЧС».

#Безопасность

Проверка плановая начнется в 10.07. Включение электросирен и громкоговорителей означает подачу предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», по которому жителям нужно включить телевизионные, радио, радиотрансляционные приёмники, для прослушивания передаваемого сообщения.

Во время плановой проверки таганрожцев и гостей города просят сохранять спокойствие.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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