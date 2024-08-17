Новый рецепт: готовим баклажаны по-грузински

Мы продолжаем наше кулинарное путешествие и сегодня приготовим очень вкусное блюдо из баклажанов под маринадом, которое является одним из главных в грузинской национальной кухне. Ну и, конечно, расскажем, чем полезен баклажан.

Ингредиенты:

баклажаны — 2-3 шт.,

репчатый лук – 2 головки,

морковь крупная – 1 шт.,

болгарский перец – 2 шт.,

паприка – 1 ч. л.,

хмели-сунели — 1 ч. л.,

томатная паста – 2 ст. л.,

кинза – 1 пучок,

растительное масло – 40 мл,

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление

Вымытые баклажаны нужно порезать кружками толщиной примерно 1 сантиметр. Перекладываем их в миску, добавляем соль и черный перец по вкусу, а также 1 ч. л. паприки. Затем наливаем 30 миллилитров растительного масла и всё хорошо перемешиваем, чтобы каждый кружок оказался в специях и масле.

Выкладываем баклажаны в форму для запекания или на противень и ставим в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов. А пока наши баклажаны запекаются, займемся маринадом.

Для этого берем сначала две очищенные головки репчатого лука, режем тонкими полукольцами и отправляем обжариваться на сковородку в растительном масле. Крупную морковь чистим, моем, нарезаем тонкой соломкой и высыпаем обжариваться вместе с луком. Следом пойдет болгарский перец любого цвета, лучше разноцветный. Очищаем его от семян, тоже режем тонкой соломкой, перекладываем в сковороду к луку и моркови и жарим 7-8 минут.

Потом добавляем примерно по полчайной ложки соли и черного молотого перца (но можно как больше, так и меньше – на любителя), 1 ч. л. хмели-сунели и 2 ст. л. томатной пасты. Всё как следует перемешиваем и обжариваем около 2-3 минут. Затем наливаем примерно 100 миллилитров воды и тушим еще 4-5 минут. В конце мелко шинкуем пучок кинзы, посыпаем сверху и снова перемешиваем. Выключаем плиту и даем овощам на сковороде немного остыть.

К этому времени наши баклажаны уже запекутся. Берем любой салатник или форму с крышкой и выкладываем 1/3 часть зажарки на дно, разравнивая по всей поверхности, сверху кладем часть запеченных баклажанов и засыпаем их следующей порцией зажарки. Делаем так до конца, пока не закончатся овощи, но последним слоем должна обязательно идти зажарка. Теперь накрываем блюдо крышкой и убираем в холодильник настаиваться на 2-3 часа.

Наши баклажаны по-грузински под маринадом готовы!

Получилось очень вкусно, аромат потрясающий – оторваться просто невозможно. Попробуйте, вам обязательно понравится!

О пользе продукта

Баклажан, родиной которого считается Индия, довольно долго недооценивался и даже считался вредным. Но со временем его распробовали, научились правильно готовить и обнаружили в нем массу положительных свойств. Ученые доказали, что польза баклажанов заключается в уникальном составе.

В них присутствуют витамины группы В, а также К и С, ценные минеральные вещества, клетчатка, флавоноиды и антиоксиданты. Баклажаны очень полезны для костей, поскольку содержание в них кальция и калия довольно высокое. При этом калий помогает кальцию полностью усваиваться, чем предотвращается развитие заболеваний суставов и остеопороза. Работу сердца и сосудов стимулируют витамины, тот же калий и клетчатка, входящие в состав баклажанов.

Продукт снижает уровень холестерина в крови, что уменьшает риск возникновения инфарктов, инсультов, тромбофлебита, повышения кровяного давления. Медь и железо спасают от анемии. Насунин, входящий в состав продукта, активизирует головной мозг, улучшает память, снижает риск появления возрастных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. В результате увеличения притока крови к мозгу, которое стимулирует употребление баклажанов, нервные клетки наполняются кислородом.

Кстати, чтобы выбрать вкусный «здоровый» баклажан, ориентируйтесь на его кожицу: она должна быть блестящей, тугой, без повреждений. Выбирайте плоды с зеленым стеблем.

При правильном хранении баклажаны долго остаются свежими и полезными. Их нельзя держать в полиэтиленовом пакете, для хорошей сохранности им требуется воздух, поэтому лучше завернуть в бумагу. Если же хотите подольше их сохранить, уложите в эмалированную кастрюлю и держите в холодильнике, не накрывая крышкой.

Подготовила Елена Векслер, на главной изображение от 8photo на Freepik