18 января в Таганроге перекроют движение транспорта на участке улицы Маргелова — от улицы Пугачёва до улицы Мирной, сообщили в администрации города.

Движение перекроют с 9.00 до 17.00. В это время будут вестись работы по замене металлической конструкции, которая ограничивает проезд грузовых автомобилей через железнодорожный переезд из микрорайона «Андреевский» в сторону Михайловки.

Проезд транспортных средств на время проведения работ осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Фото из архива и telegram-канала администрации Таганрога