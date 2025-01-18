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18 января в Таганроге перекроют движение на участке улицы Маргелова

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18 января в Таганроге перекроют движение транспорта на участке улицы Маргелова — от улицы Пугачёва до улицы Мирной, сообщили в администрации города.

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Движение перекроют с 9.00 до 17.00. В это время будут вестись работы по замене металлической конструкции, которая ограничивает проезд грузовых автомобилей через железнодорожный переезд из микрорайона «Андреевский» в сторону Михайловки.

Проезд транспортных средств на время проведения работ осуществляется в соответствии со схемой организации дорожного движения.

Фото из архива и telegram-канала администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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