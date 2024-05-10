Главная » Культура

18 мая Таганрог присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев»

На чтение 1 мин Просмотров 54 Опубликовано

18 мая с 11 до 20 часов акция будет проходить в Таганрогском художественном музее. В программе — 11 разноплановых мероприятий.

Культура

2024 год — Год семьи в России. Всероссийская акция «Ночь музеев» также посвящена теме семьи и проводится под лозунгом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Таганрогский художественный музей приглашает жителей и гостей города семьями посетить мероприятия «Ночи музеев». Акция пройдет в виде увлекательного марафона экскурсий, викторин, мастер-классов, театрализованных и интерактивных мероприятий, спектаклей в Театре теней и концертов среди шедевров коллекции музея, — рассказали в ТХМ.

18 мая посетителей Художественного музея ждут встречи с искусством, удивительные открытия, призы, незабываемые впечатления, красивые фото.

Фото ТХМ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
акция культура новости музеи Таганрога ТХМ
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru