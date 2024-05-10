18 мая Таганрог присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев»

18 мая с 11 до 20 часов акция будет проходить в Таганрогском художественном музее. В программе — 11 разноплановых мероприятий.

2024 год — Год семьи в России. Всероссийская акция «Ночь музеев» также посвящена теме семьи и проводится под лозунгом «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».

Таганрогский художественный музей приглашает жителей и гостей города семьями посетить мероприятия «Ночи музеев». Акция пройдет в виде увлекательного марафона экскурсий, викторин, мастер-классов, театрализованных и интерактивных мероприятий, спектаклей в Театре теней и концертов среди шедевров коллекции музея, — рассказали в ТХМ.

18 мая посетителей Художественного музея ждут встречи с искусством, удивительные открытия, призы, незабываемые впечатления, красивые фото.

Фото ТХМ