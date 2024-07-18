18 июля известный в Таганроге музыкант-педагог Нонна Помазкина отмечает юбилей 

Нонна Филипповна Помазкина родилась 18 июля 1944 года в городе Тавда Свердловской области. По окончании общеобразовательной и музыкальной школ в г. Полевском, куда переехала семья, в 1962 году Нонна поступает на музыкально-педагогический факультет Уральского государственного педагогического университета, где с большим воодушевлением осваивает профессию музыканта-педагога.

После успешного окончания университета в 1966 году Нонну Филипповну приглашают в Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева на должность старшего преподавателя дирижерско-хоровых дисциплин, где она работает в течение шести лет. В Чебоксарах Нонна Помазкина знакомится с Иштваном Иштвановичем Микитой — автором венгерской методики сольмизации, внедряемой им на российской почве. По его приглашению она переезжает в Таганрог и с 1972 года начинает работать на музыкально-педагогическом факультете Таганрогского государственного педагогического института.

Успешно апробируя методику ладовой сольмизации в общеобразовательной школе № 23, Нонна Филипповна Помазкина одновременно становится инициатором внедрения новаторской системы Дмитрия Борисовича Кабалевского в школы Таганрога. Вскоре результаты ее деятельности, в частности в СШ № 6, становятся известны в столице, и Нонну Помазкину как перспективного специалиста приглашают в лабораторию музыкального обучения НИИ школ Министерства просвещения РСФСР под руководством Д.Б. Кабалевского.

Многолетняя опытно-экспериментальная работа позволила Нонне Филипповне квалифицированно осуществлять сложную и многоплановую профессионально-педагогическую подготовку студентов института в течение более чем 50 лет. На протяжении долгого времени она возглавляла секцию методики музыкального воспитания, преподавала дирижерско-хоровые и инструментальные дисциплины, умело руководила педагогической практикой студентов и т.д.

В течение 15 лет Н.Ф. Помазкина преподавала на дирижерско-хоровом отделении музыкального колледжа, ее с благодарностью вспоминают многие выпускники, в том числе ныне известные музыканты, которым довелось под ее руководством овладевать курсом методики музыкального воспитания.

Целая плеяда учителей музыки города Таганрога являются воспитанниками Н.Ф. Помазкиной. Они признательны своему наставнику не только за глубокие знания, но и за пример подлинной преданности профессии. Нонна Филипповна, в свою очередь, очень дорожит общением с бывшими студентами, следит за их деятельностью, успехами. Не случайно одна из ее книг, название которой говорит само за себя («Учителя музыки г. Таганрога»), содержит описание достижений каждого из персоналий.

Широкий резонанс в музыкальных кругах города в свое время получила ее книга «Пусть вечно длится музыки урок…», созданная в соавторстве с музыковедом Е.А. Остапенко. Книга-исследование охватывает жизнь музыкально-педагогического факультета ТГПИ на протяжении 40 лет и представлена в широкой исторической ретроспективе.

Глубокая вовлеченность в проблемы музыкальной педагогики, широкие контакты в сфере высшего и школьного музыкального образования привели Нонну Филипповну к идее организации клуба «Музыкант-педагог», который первоначально был создан в рамках общеобразовательной школы № 6. В течение 15 лет своего существования уже в ранге городского клуб «Музыкант-педагог» усилиями Нонны Филипповны при участии А.Т. Помазкина становится центром притяжения постоянных посетителей.

Сын нашей героини Андрей Тиборович Помазкин – талантливый музыкант, выпускник Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова (класс балалайки народного артиста РФ Александра Данилова) продолжает семейную педагогическую традицию. Он автор множества исследовательских работ, транскрипций, а также ряда оригинальных инструментальных композиций для дуэта и трио балалаек. Его воспитанники в Таганрогском музыкальном колледже и Детской музыкальной школе им. П.И. Чайковского показывают высокий уровень исполнительского мастерства, становятся лауреатами различных конкурсов. Целый ряд выпускников класса А.Т. Помазкина успешно продолжают обучение в музыкальных вузах.

Важное место в жизни Н.Ф. Помазкиной занимает творческое общение с племянником — Игорем Геннадьевичем Помазкиным, ныне директором Детской школы искусств микрорайона Молодежный города Новочеркасска, автором большого числа популярных песен. Игорь Помазкин с благодарностью вспоминает участие тети в своем профессиональном становлении в период учебы на музыкально-педагогическом факультете ТГПИ, называя ее своей «музыкальной мамой». Ему принадлежит музыка гимна Таганрогского института имени А.П. Чехова, написанная по просьбе Нонны Филипповны. Гимн на стихи знаменитого ученого-филолога, профессора ТГПИ П.В. Чеснокова стал визитной карточкой института, его своеобразным профессиональным девизом.

На протяжении всего периода своего служения Н.Ф. Помазкина руководила хоровыми коллективами города — сводным хором Таганрогского радиотехнического института, учебными студенческими хорами ТГПИ в рамках предмета «Школьная песня», фольклорным ансамблем СШ № 6 «Перепелушки», лауреатом областных, всероссийских и международных конкурсов. В свое время коллектив успешно гастролировал в Таганроге, Ростове-на-Дону и области, Махачкале, Крыму, Москве, получил горячее признание слушателей в нескольких городах Италии.

Пожалуй, наиболее ярко педагогический и организаторский талант Нонны Филипповны проявился в работе с ныне известным в городе хоровым коллективом трех поколений Таганрогского института имени А.П. Чехова «Поющие сердца», созданном ею в 2015 году. Хор регулярно выступает помимо института на разных площадках города и дает более 20 концертов в год. В его репертуаре свыше 100 песен.

В настоящее время отличник народного просвещения, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, педагог с 55-летним вузовским стажем, доцент, ветеран труда, Учитель с большой буквы Нонна Филипповна Помазкина продолжает активную творческую жизнь, наполненную созидательными идеями, любовью к музыке и людям. Пройти по улицам города и остаться незамеченной ей практически не удается, так как рядом вдруг возникают знакомые и малознакомые лица – учащиеся школ, выпускники института, почитатели ее таланта, которые хотят пообщаться, вспомнить ее уроки, просто признаться ей в любви.

В этот замечательный день мы отдаем дань уважения и признательности женщине, внесшей неоценимый вклад в музыкальную культуру Таганрога. От души поздравляем Нонну Филипповну Помазкину со славной юбилейной датой – 80-летием со дня рождения, желаем бодрости духа, сил, неиссякаемой творческой энергии!

Любовь БУРЯКОВА, кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского института имени А.П. Чехова, фото автора