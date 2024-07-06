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Погода в Таганроге 6 июля: днем +35° в тени, небольшой ветер, возможен дождь

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Изнуряющая жара продолжает атаковать Таганрог. 6 июля воздух прогреется до +35°, вечером и ночью слегка прохладней. Ветер северный, 5-6 метров в секунду. Влажность 36-39 %. Возможен кратковременный дождь. В воскресенье и понедельник станет еще жарче – до +37°. Незначительное понижение температуры прогнозируется ко вторнику.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем ясно, температура воздуха +33°…+35° (по ощущениям, как +33°). Влажность 36%. Ветер северный, 4-5 метров в секунду. С вероятностью в 20% возможен небольшой дождь.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность 39%. Температура воздуха +31°…+33° (будет ощущаться, как +30°). Ветер северный, 5-6 метров в секунду.  Атмосферное давление в течение суток составит 756-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +28°. Световой день составляет 15 часов 47 минут, новолуние.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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