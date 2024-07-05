Афиша Таганрога: как интересно провести жаркие июльские выходные

Наступающие выходные в Таганроге будут жаркими и знойными. Прогулки по городу в 40-градусное пекло и даже поход на пляж вряд ли доставят удовольствие. Потому предлагаем вам провести время в наших учреждениях культуры, где не только интересно, но и прохладно. Вас ждут музейные праздники, посвященные Дню семьи, любви и верности. А также спектакли, выставки, экскурсии. Выбирайте, что вам больше по душе, стройте свой летний маршрут с нашей афишей.

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56, тел. 8 (8634) 38-31-70)

6 июля в 11 часов — мастер-класс «Раз ромашка, два ромашка».

7 июля с 11 до 18 часов — музейный праздник «Два крыла любви», посвященный Дню семьи, любви и верности.

Таганрогский камерный театр (на ул. Петровской, 89, тел. 8 (904) 343-87-87)

6 июля в 18.30 — эксцентричная комедия «Зайка моя».

Молодёжный центр (ул. Петровская, 89, тел. 8 (8634) 39-20-27)

приглашает на фотовыставку «Исцеляющая любовь» автора Кристины Ефимовой.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

9 июля в 15 часов к 95-летию со дня рождения режиссера, актера и писателя Василия Шукшина клуб библиотеки «Сюжеты давних кинолент» покажет фильма «Мужской разговор» по мотивам повести Вадима Фролова «Что к чему». Вход свободный.

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

6 июля в 15 часов — встреча с творческой семьей Таганрога «У счастья нет границ». В программе — дуэт «Маэстро», авторская песня (Елена Соболева и Сергей Карпеев). Участие принимают Юлия Анищенко (флейта) и клуб авторской песни «Арвентур». Вход свободный.

Арт-пространство «Таганрогский трамвай» парка им. М. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 61-32-76)

6 июля:

11 и 16 часов — цикл мастер-классов для детей «Самоделки» — «Ромашки в вазе»;

12 и 17 часов — игротека настольных игр «Домино».

7 июля:

11 и 16 часов — цикл мастер-классов для детей «Самоделки» — «Букет ромашек»;

12 и 17 часов — игротека настольных игр «Чья льдина крепче».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

7 июля в 16 часов — литературно-музыкальная программа «Русская музыка через столетия» (фортепианный дуэт и соло в исполнении М. Жаткина и Т. Лонкиной). Ежедневно с 10 до 16 часов продолжают работу выставки «Кладовая радости — традиции народного искусства», «Пластик. От сложного к простому».

Музей «Домик Чехова» (ул. Чехова, 69, тел. 8 (8634) 39-42-76)

6 июля в 12 часов — тематическая экскурсия к Дню семьи, любви и верности «Семейство мое многочисленно» о трудолюбивой и сплоченной чеховской семье.

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8 (8634) 61-27-82)

6 июля в 12 часов — тематическая экскурсия «Счастье там, где верность и любовь».

Музей «Дом П.Е. Чехова» (ул. Р. Люксембург, 77, тел. 8 (8634) 61-31-50)

со вторника по воскресенье — экскурсии по экспозиции музея «Дом П.Е. Чехова» (сеансовое посещение в 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17 часов; от 3 до 10 человек — по предварительной записи).

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

7 июля в 18 часов — историко-музыкальный вечер «Джаз в музее. Закрытие сезона». Таганрогский джаз-оркестр им. В. Парнаха под управлением Вячеслава Акимова исполнит отечественные и зарубежные хиты.

Продолжает свою работу выставка «Путешествие в Азию», знакомящая посетителей с культурой Китая, Японии, Индии и мусульманского Востока.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

6 июля в 15 часов — лекция «Я строил всем…» о творчестве Фёдора Шехтеля к 98-й годовщине со смерти мастера проведет заведующая музеем кандидат искусствоведения Марианна Григорян.

7 июля в 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

7 июля в 13 часов — тематическая экскурсия «И.Д. Василенко — человек и писатель».

Фото Татьяны Захаровой