Операторов БПЛА ВСУ находят Вооруженные силы РФ и привлекают к ответственности, сообщает Южная служба новостей.

В качестве примера ЮСН приводит такой случай. В зоне спецоперации был обнаружен украинский дрон с картой памяти. На видео, снятом с устройства, указывались координаты места тренировки операторов БПЛА ВСУ. Российские ИТ-специалисты смогли определить личность оператора, место учебы, паспортные данные, номер телефона. Оператором оказался 41-летний Артем К. О дальнейшей его судьбе не сообщается

И это не единственный случай с начала 2024 года, когда подразделения ВСУ теряют лучших операторов дронов, пишет ЮСН.

Так, по данным источника, в январе был ликвидирован Александр Арнаут, которого считают учеником Мадьяра, командира элитного батальона операторов дронов ВСУ.

Под позывным Мадьяр известен закарпатский бизнесмен и политик Роберт Бровди, который командует на Украине подразделением операторов боевых беспилотников «Птахи Мадьяра». Это вооруженное формирование угрожало российским военным сбросом химического оружия, отмечает Южная служба новостей.

В Авдеевке ДНР уничтожен Александр Божескул — также последователь Мадьяра. Информацию о гибели оператора БПЛА подтвердили в Старововчинецком лицее, где он учился.

Британское The Economist тоже сообщает о серьезных потерях ВСУ среди операторов дронов, находящихся в нескольких километрах от линии соприкосновения. В статье приводятся слова украинского оператора FPV-дрона с позывным Мэйджор. Он рассказал, что за последние месяцы потерял 15 процентов своих коллег.

По материалам ИА «Дон 24», изображение от diana.grytsku на Freepik