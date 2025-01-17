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17 января в Таганроге снова пройдут отключения света

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17 января в Таганроге почти на весь день останутся без света жители некоторых улиц. Энергетики будут проводить очередные плановые работы на электросетях.

Город

Как сообщает ПАО «РОссети Юг», с 9.00 до 16.00 света не будет на улицах Шевченко (к пер. Спускному и Никольскому), Пушкинской (к пер. 3-му -7-му Щемиловским). А также в переулках Береговом, Тургеневском (к ул. Энгельса), Украинском, Добролюбовском (к ул. Энгельса) и в доме № 17 по улице Энгельса.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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