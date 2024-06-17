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17 июня два района Таганрога остались без воды

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Аварийно-восстановительные работы МУП «Управление «Водоканал» ведет на улице Водопроводной и в переулке Смирновском.

#ЖКХ

17 июня коммунальная служба устраняет утечку по адресу: ул. Водопроводная, 19. Водоснабжение ограничено в районе этой и близлежащих улиц, ориентировочно до 16 часов.

Также идут работы по адресу: пер. Смирновский 137\4. Вода подается пониженным давление в дома, расположенные в районе указанного переулка. Завершить ремонт планируют в 15 часов.

Фото Анатолия Ивашова

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Водоканал водоснабжение нет воды Таганрог
Таганрогская правда
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