17 июня два района Таганрога остались без воды

Аварийно-восстановительные работы МУП «Управление «Водоканал» ведет на улице Водопроводной и в переулке Смирновском.
17 июня коммунальная служба устраняет утечку по адресу: ул. Водопроводная, 19. Водоснабжение ограничено в районе этой и близлежащих улиц, ориентировочно до 16 часов.
Также идут работы по адресу: пер. Смирновский 137\4. Вода подается пониженным давление в дома, расположенные в районе указанного переулка. Завершить ремонт планируют в 15 часов.
Фото Анатолия Ивашова
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