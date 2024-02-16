17 февраля члены избирательных комиссий Таганрога начнут поквартирные обходы жителей города

В рамках масштабного проекта «Информ УИК» с 17 февраля по 7 марта таганрожцев навестят члены тех участковых избирательных комиссий, к которым прикреплены избиратели.

Цель таких визитов — не агитация за того или иного кандидата, а информирование граждан о процедуре выборов.

Избирателям расскажут о том, сколько зарегистрированных кандидатов примут участие в выборах Президента России, где находятся помещения для голосования. А также пригласят принять участие в голосовании в любой из трех дней (15, 16, 17 марта 2024 года).

Узнать участников проекта «ИнформУИК» можно будет по специальной экипировке: накидке с символикой президентских выборов и бейджу с печатью участковой комиссии, сообщается на портале донского правительства.

Члены участковых избирательных комиссий не будут заниматься агитацией. Их задача информирование о выборах президента. Все обходчики прошли обучение и настроены на добрый и спокойный разговор. Поэтому, если у вас есть время, поговорите с ними. Вы сможете получить исчерпывающую информацию о выборах и ответы на интересующие вопросы, — рассказал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Жителям Таганрога также доступно дистанционное электронное голосование. Подать заявление об участии в нем можно будет через портал «Госуслуги» по 11 марта включительно. Для этого необходимо актуализировать паспортные данные, иначе заявление будет отклонено.

Также на выборах Президента Российской Федерации во всех муниципальных образованиях Ростовской области, в том числе и в Таганроге, пройдёт традиционная акция для маломобильных групп избирателей «Дорога на выборы». Её цель — помочь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья принять участие в голосовании непосредственно на избирательном участке, если у них есть такое желание.

Избиратели, желающие воспользоваться помощью волонтеров, могут оставлять свои заявки по телефону «горячей линии»: 8-800-20-14-169. По этому же телефону принимаются заявки на участие в проекте в качестве волонтеров.

напомним, в Таганроге в выборах Президента РФ смогут принять участие более 214 тысяч избирателей, в целом по Ростовской области — 3 170 164 человек.

Фото: страница Вконтакте Избирательной комиссии Ростовской области