16 ноября в трех районах Таганрога из-за аварий ограничено водоснабжение

16 ноября таганрогский «Водоканал» проводит аварийно-восстановительные работы на водопроводных сетях в трех районах города, в том числе в центральной части.
Так, работы ведутся по адресу: улица Котлостроительная, 29. До 15 часов водоснабжение осуществляется пониженным давлением в районе улиц Котлостроительной и Ремесленной.
Утечку устраняют в центре Таганрога – по адресу Октябрьская, 25. Водоснабжение ограничено в домах, расположенных на улицах Октябрьской, Александровской, Фрунзе, в переулках Мечниковском и Смирновском. Завершить работы планируется в 17 часов.
Третья точка ремонта водовода – Северный жилой массив, улица М. Жукова, 2а. До 17 часов без воды остались жители переулка 1-го Нового и улицы 2-я Линия.
Фото Анатолия Ивашова
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