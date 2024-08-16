16 августа в Таганроге на нескольких улицах и переулках ограничено водоснабжение

МУП «Управление «Водоканал» Таганрога ведет аварийно-восстановительные работы в двух районах города.

Так, до 16 часов вода подается пониженным давлением в районе «Красного котельщика», на улицах Заводской, Дзержинского, 1-й Котельной, Котлостроительной, Строительной, Артиллерийских переулках. Утечку устраняют по адресу: улица 3-я Котельная, 48.

Ведут работы по адресу: улица Ленина, 157. Проблемы с водоснабжением могут испытывать жители домов, расположенных на этой улице и в центральной части Таганрога. Завершить ремонт коммунальная служба планирует до 18 часов.

Фото Анатолия Ивашова