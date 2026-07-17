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15 юных таганрожцев с особенностями здоровья стали участниками летней смены «Солнышко»

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В разнообразных мероприятиях вместе с ними участие принимали родители и опекуны.

Новости Таганрога

В Таганроге завершилась вторая смена клуба «Солнышко» для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями, которая проходил на базе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 6 по 17 июля этого года.

Участниками смены стали 15 детей из общественных организаций инвалидов ВОРДИ, «Мы есть», ВОИ, а также получателей услуг ЦСО, рассказала первый заместитель главы Таганрога Ирина Голубева.

В течение двух недель ребята посещали кинотеатр, каток, бассейн, занимались арт-терапией и рукоделием, участвовали в подвижных играх, веселых стартах, физкультминутках, беседах, викторинах и развивающих онлайн-играх.

Также в ежедневных мероприятиях клуба принимали участие родители или законные представители детей.

Фото: канал в «Макс» Ирины Голубевой

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Таганрогская правда

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