15 юных таганрожцев с особенностями здоровья стали участниками летней смены «Солнышко»

В разнообразных мероприятиях вместе с ними участие принимали родители и опекуны.

В Таганроге завершилась вторая смена клуба «Солнышко» для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ментальными нарушениями, которая проходил на базе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 6 по 17 июля этого года.

Участниками смены стали 15 детей из общественных организаций инвалидов ВОРДИ, «Мы есть», ВОИ, а также получателей услуг ЦСО, рассказала первый заместитель главы Таганрога Ирина Голубева.

В течение двух недель ребята посещали кинотеатр, каток, бассейн, занимались арт-терапией и рукоделием, участвовали в подвижных играх, веселых стартах, физкультминутках, беседах, викторинах и развивающих онлайн-играх.

Также в ежедневных мероприятиях клуба принимали участие родители или законные представители детей.

Фото: канал в «Макс» Ирины Голубевой