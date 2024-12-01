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15 тонн лишнего топлива обнаружили донские таможенники на теплоходе из Турции

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Теплоход из турецкого порта Измир прибыл в пункт пропуска Речной порт Ростов-на-Дону для совершения таможенных операций.

Новости Ростовской области

В ходе проведения контроля таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области выявили несоответствие фактического количества топлива заявленному перевозчиком. Установлено, что в штатных топливных емкостях находится на 15 тонн больше топлива, чем задекларировано.

«По результатам таможенного контроля в отношении перевозчика и капитана корабля возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Образцы топлива направлены на экспертизу», — сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Фото Ростовской таможни

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Таганрогская правда
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