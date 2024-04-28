15 молодых ординаторов пришли в медучреждения Таганрога в прошлом году

Итоги реализации муниципальной программы «Охрана здоровья граждан» в 2023 году обсудили депутаты на апрельском заседании постоянной комиссии городской Думы Таганрога по здравоохранению, социальной политике, физической культуре и спорту.

Из бюджета Таганрога в прошлом году на эти цели выделили финансирование в размере 5 138,3 тысячи рублей, освоено 4 632,6 тысячи рублей (90,2 %), — рассказала начальник отдела по охране здоровья граждан администрации Таганрога Анна Дудник.

На создание условий оказания медпомощи населению (согласно территориальной программе государственных гарантий) направлено 2 497,1 тысячи рублей. Заключено девять муниципальных контрактов на транспортировку 36 пациентов, которым требовался гемодиализ в амбулаторных условиях. Больные с хронической почечной недостаточностью проходят лечение в Таганроге и Ростове-на-Дону.

Депутаты уточнили: сколько таганрожцев, нуждающихся в гемодиализе, проходят лечение в Ростове, а сколько в Таганроге?

По словам Анны Дудник, сейчас пациентов транспортируют в Ростов-на-Дону три дня в неделю на двух 16-местных комфортабельных микроавтобусах, адаптированных для маломобильных групп населения. В начале прошлого года для этих целей использовался один 20-местный автобус, и больные жаловались, что пока всех пациентов соберут в городе, сильно увеличивается время в пути. Для транспортировки по Таганрогу в начале прошлого года специальный транспорт требовался одной таганроженке, теперь таких пациентов восемь.

Заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева отметила позитивную новость – недавно в письме главный врач гемодиализного центра в Таганроге сообщил о планируемом расширении мест для таких пациентов до 40. Возможно, в дальнейшем это позволит отказаться от транспортировки нуждающихся в процедуре в Ростов–на–Дону.

Для привлечения на работу молодых специалистов в 2023 году из городского бюджета затрачено 2 055,2 тысячи рублей. В текущем на реализацию мероприятий данной программы заложено 7665,1 тысячи рублей. Депутатов заинтересовало, прибавились ли за последний год в нашем городе молодые специалисты – врачи?

В прошлом году после окончания ординатуры в медучреждения в Таганроге поступили 15 ординаторов. Из выпускников мединститута 24 поступили в ординатуру, и мы ждем их через два года, придут уже специалистами по определенному профилю, — сообщила Анна Дудник.

К сожалению, в прошлом году восемь молодых специалистов расторгли такой контракт, семь из них вернули в бюджет около полумиллиона выплат города на их стипендии, а с восьмой ведется претензионная работа по данным средствам. А в этом году еще трое выпускников написали заявление, уведомив о желании отказаться от контракта. Сейчас условия целевого договора изменились, и при расторжении придется вернуть не только затраченные муниципалитетом на стипендию деньги, но и государственные средства, затраченные за обучение. И это уже совершенно другие суммы.

Почему молодежь не возвращается? — спросила Инна Николаевна у депутата Натальи Кириенко, главного врача детской городской поликлиники №2. — Основной фактор — заработная плата, или есть какие-то сопутствующие сложности: условия работы, большая нагрузка, отсутствие жилья?

Могу сказать на примере своего медицинского учреждения — у нас поликлиника на улице Антона Глушко практически укомплектована молодыми специалистами. А некоторые выпускники мединститута не возвращаются по личным мотивам, возможно, хотят остаться в большом городе. У нас зарплаты такие же, как и в Ростове, а условия работы, могу это утверждать, даже лучше! — заверила Наталья Николаевна.

Депутаты согласились, что поликлиники, обновленные в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», выглядят достойно.

То, что область помогла с капитальным ремонтом поликлиник, да еще так развернуто, для Таганрога однозначно большой плюс, — подчеркнула Инна Титаренко.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото из архива