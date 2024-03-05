15 марта стартует голосование за выбор территорий для благоустройства

Жители Таганрога могут принять личное участие в голосовании, которое будет проходить с 15 по 17 марта.

Благоустройство общественных территорий проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента РФ, и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

С 15 по 17 марта жители Ростовской области в возрасте от 14 лет смогут при помощи волонтеров проголосовать за понравившийся объект в городах Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Таганрог и Шахты, сообщается на портале правительства региона.

Адреса, где будут расположены стойки добровольцев, можно найти на сайте нацпроектов. В Таганроге пункты для голосования откроются в детских садах, школах, библиотеках, учреждениях высшего и среднего специального образования, муниципальных организациях.

Волонтеры помогут узнать, какие общественные пространства есть в списке, пройти авторизацию и сделать выбор.

Сегодня у людей есть возможность повлиять на развитие своего населенного пункта. Один из самых простых способов – принять участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. Территории, которые наберут наибольшее число голосов, войдут в адресный перечень для благоустройства в 2025 году, — отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Напомним, в Таганроге по итогам голосования 2023 года победил сквер «Почтовый», набрав 12039 голосов. В сквере запланировано устройство наружного освещения, системы полива, высадка зеленых насаждений, установка лавочек и урн, новой детской игровой площадки и устройство общественного туалета.

Всего в Ростовской области за объекты благоустройства в 2023 году отдали свои голоса 482 тысячи человек.