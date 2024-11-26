15 килограммов советских монет передали жители Дона музею под Таганрогом

Семья из Родионо-Несветайской слободы передала музею «Самбекские высоты» 15 килограммов советских монет для последующей отправки их в фонд Всенародной акции «Живая память благодарных поколений».

Напомним, цель акции — создать в Москве, Минске и Бресте памятные знаки, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В материалы для их изготовления добавят сплавы из советских монет, собранных жителями Республики Беларусь и Российской Федерации, а также нашими соотечественниками за рубежом.

Монеты в музей привезли Максим Викторович, Елена Сергеевна и Арина Голосовы. Дончане рассказали сотрудникам, как к ним попало такое количество денег времен СССР.

«Ответ очень удивил и тронул сотрудников музея до глубины души. Ведь лично увидеть потомков героев, защищавших Самбекские высоты, не только большая честь, но и наглядный пример того, что героизм воинов Великой Отечественной не ушёл в никуда. Их жертва принесена не напрасно, она была направлена на сохранение жизни!», — поделился музей на своей странице в соцсети. И привел рассказ Елены Сергеевны Голосовой:

— В этом году мы стали обладателями семейной реликвии. Моя тётя передала нам коллекцию старинных монет, которую, в свою очередь, собирал ее родной дядя. В семье моего дедушки, семье Баёвых, было 5 сыновей. Двое из них — Иван Яковлевич и Алексей Яковлевич Баёвы — пали в боях за Родину. Николай Яковлевич воевал, был ранен, вернулся с войны. Георгий Яковлевич Баёв, мой дедушка, встретил весть о победе по пути на фронт.

А Семён Яковлевич Баёв — доктор педагогических наук, на протяжении всей жизни собирал монеты разных времен и эпох. После его ухода из жизни коллекцию сберегли и хранили его племянницы: Галина Николаевна и Валентина Николаевна Баёвы. Тетушки передали по наследству коллекцию нашей семье.

Новость о проекте народного памятника «Живая память благодарных поколений», анонсированная внутри компании, где трудится мой муж, сподвигла нас часть коллекции монет передать на сплав памятника, который будет установлен в Москве к юбилею Победы. Ведь это уникальная возможность принять участие в создании памятного знака в честь наших предков-победителей.

15 килограммов (около 6500 штук) советских монет мы передали в Народный военно-исторический музей Великой Отечественной Войны «Самбекские высоты» для последующей отправки в Москву. И это не случайный выбор, ведь один из братьев Баёвых, а именно Иван Яковлевич, пал в боях за Самбекские высоты 8 августа 1943 года, и захоронен в братской могиле недалеко от мемориала. Так случилась наша память поколений.

Фото музея «Самбекские высоты»