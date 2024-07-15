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15 июля таганрожцы возложили цветы к памятнику А.П. Чехову

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В такой же июльский день 120 лет назад перестало биться сердце нашего земляка, гениального писателя Антона Павловича Чехова. Утром 15 июля в Таганроге состоялась традиционная церемония возложения цветов к памятнику писателю.

#Дата

Отдать дань уважения таланту, не знающему времени и границ, пришли работники городских и областных учреждений культуры, театральные деятели, литературоведы, представители общественных объединений, депутаты городской Думы, поклонники творчества Чехова.

К собравшимся обратились глава администрации Таганрога Андрей Фатеев, Почётный гражданин Таганрога Тамара Бувалко, заведующая Литературным музеем А.П. Чехова Виктория Кондратьева. Они говорили о невероятном масштабе уникальной и разносторонней личности Чехова, подчёркивали непреходящую ценность, современность и востребованность его творчества. И, конечно же, благодарили Антона Павловича за великий вклад в развитие культуры России и в развитие Таганрога.

«Русская и мировая литература 120 лет назад понесли большую утрату, — отметил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев. — В далеком немецком городе Баденвейлер перестало биться сердце русского писателя Антона Павловича Чехова. Он прожил всего 44 года, а через 120 лет люди помнят и чтут его. Наряду с литературным наследием, Чехов оставил память о себе в добрых делах, которых за свою жизнь сделал немало. Он и сейчас связывает своим творчеством людей разных национальностей в разных странах».

По завершению выступлений к подножию памятника легли живые цветы.

По материалам пресс-службы городской Думы Таганрога, фоторепортаж Анатолия Ивашова

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