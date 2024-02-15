15 февраля в Таганроге запустили движение электробусов

Стало известно, по каким улицам в Таганроге будут ходить электробусы.

В Таганроге сегодня, 15 февраля, начали движение электробусы. Новый электротранспорт будет ходить по маршрутам № 78 «пер. 1-й Новый – пер. Малый Садовый» и № 79 «ул. Чехова – ул. Петровская», сообщает администрация города.

Современный транспорт с высоким уровнем комфорта обеспечивает связь между районом Северного жилого массива, районом «Русское Поле» и центром Таганрога. Для движения электробусов используются менее загруженные автомобилями дороги.

Новый электротранспорт марки «КамАЗ 6282» оснащен информационными медиапанелями, системами климат-контроля и видеонаблюдения. В салонах имеются разъёмы для подзарядки мобильных устройств. Для оплаты проезда установлены валидаторы.

Маршрут № 78

Прямое направление: пер. 1-й Новый – ул. Маршала Жукова ‒ ул. Бакинская – ул. Морозова – ул. Турубаровых – ул. Москатова ‒ ул. Дзержинского – ул. Щаденко – ул. Бабушкина – ул. Социалистическая – ул. Петровская ‒ пер. 1-й Крепостной – ул. Греческая.

Обратное направление: ул. Греческая – пер. Малый Садовый ‒ ул. Петровская – ул. Социалистическая – ул. Бабушкина – ул. Щаденко ‒ ул. Москатова ‒ ул. Дзержинского ‒ ул. Щаденко – ул. Морозова –ул. Бакинская – ул. Маршала Жукова ‒ пер. 16-й Новый – пер. 14-й Новый –ул. 4-я Линия – пер. 1-й Новый.

Маршрут № 79

Прямое направление: ул. Чехова – ул. Транспортная – ул. Кузнечная – ул. Большой Проспект – ул. Октябрьская – пер. Смирновский – ул. Фрунзе – пер. Кавалерийский – ул. Ленина – ул. Петровская.

Обратное направление: ул. Петровская – пер. 1-й Крепостной – ул. Греческая – пер. Малый Садовый – ул. Петровская – ул. Дзержинского – ул. Фрунзе – пер. Кавалерийский – ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Фрунзе – пер. Смирновский – ул. Октябрьская – ул. Большой Проспект – ул. Кузнечная – ул. Транспортная – ул. Чехова.

В течение месяца мы будем дорабатывать маршруты с учётом мнений и пожеланий таганрожцев, — отметил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Фото Сергея Немцева (ВК «Таганрогский Городской Транспорт»)