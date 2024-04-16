15 апреля в дачном товариществе под Таганрогом горел дом

Вчера днем, 15 апреля, под Таганрогом тушили пожар на территории дачного некоммерческого товарищества, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в частном доме на 2-й аллее ДНТ «Надежда» в Неклиновском районе поступило на пульт дежурного в 13.48. На место выехали 8 сотрудников МЧС и две спецмашины. К их прибытию огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 14.31.

Во время происшествия никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

Фото ГУ МЧС по Ростовской области (из архива)