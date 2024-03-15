15-17 марта жители Таганрога голосуют за территории для благоустройства

Сегодня, 15 марта, в Ростовской области и Таганроге стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента РФ.

Мероприятие проходит уже в четвертый раз. Всего за это время 59 территорий победителей уже обрели новый облик. С каждым годом количество участников голосования растет. Именно жители решают, что появится в их населенном пункте – парк, сквер, детская или спортивная площадки, а может и центральная площадь.

Напомним, с 15 по 17 марта жители Таганрога в возрасте от 14 лет могут принять личное участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства и отдать свой голос за одну из понравившихся территорий. Адреса, где расположены стойки добровольцев в Таганроге можно найти по ссылке. Волонтеры помогут узнать, какие общественные пространства есть в списке, пройти авторизацию и сделать выбор.

Фото Минтранс Ростовской области