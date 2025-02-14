14 февраля Таганрог присоединится к общеобластному приёму участников СВО

14 февраля в 12 часов Таганрог присоединится к общеобластному приёму участников СВО и членов их семей, который проводится по инициативе главы Ростовской области Юрия Слюсаря.

Участники мероприятия смогут задать все интересующие их вопросы и получить квалифицированную помощь от представителей органов власти и общественных организаций. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, приём в Таганроге продлится до 17 часов.

«Прием будет вестись мной и моими заместителями при участии представителей территориального военного комиссариата, пенсионного фонда, фонда «Защитники Отечества». Для удобства участников во время мероприятия мы организуем работу видеоконференцсвязи, которая позволит оперативно связаться со специалистами различных структур», — отметила Светлана Камбулова.

Она также уточнила, что для обеспечения качественного соединения решено проводить приём в библиотеке имени А.П. Чехова по адресу: ул. Петровская, 96.

Иллюстрация «Таганрогской правды»