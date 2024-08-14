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14 августа православные Таганрога отмечают Медовый Спас

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Ежегодно 14 августа православные христиане отмечают первый августовский Спас — Медовый. Медовым он назван потому, что обычно к этому дню пасечники приступают к сбору мёда — свежего, янтарного, ароматного. Считается, что с именно с середины августа пчёлы перестают собирать пыльцу с цветов.

Новости Таганрога

Первый Спас в христианстве называется «Происхождение древ Креста Господня». В царской сокровищнице в Константинополе в храме Святой Софии хранилась реликвия — частицы древесины креста, на котором распяли Христа. Эти частицы обладали чудотворной силой, исцеляли и могли останавливать эпидемии. В самую жаркую пору священнослужители выносили их из храма и проносили по улицам города.

Медовый Спас трудно отнести к праздникам, потому что в этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Успенский пост по строгости уступает лишь Великому, однако из-за обилия созревших плодов, считается легким. Успенский пост также служит напоминаем о том, что лето подошло к концу, ведь во второй половине августа ночи становятся длиннее и прохладнее.

Существует еще одно название праздника — Маковей, в народе — Маковый Спас. В этот день Церковь чтит память семерых братьев-мучеников Маккавеев с их матерью Соломией.

В храмах Таганрога в Медовый Спас освящают мед нового урожая и воду, выносят для поклонения Крест Господень, проходят праздничные богослужения.

Во время Медового Спаса соблюдают не только церковные правила, но и следуют народным поверьям. Так, считается, что заговоренный в этот день мед принесет счастье, здоровье и деньги всем, кто его отведает.

Традиции

В честь Медового Спаса в церквях начинали отправлять послеобеденную службу, святили мед, мак, васильки и бархатцы. Из васильков и бархатцев делали отвар, в котором купали больных детей. Считалось, что такие ванны хорошо помогают при желтухе.

В день первого Спаса, 14 августа, женщины пекли из пшеничного теста постное печенье, поливая его сверху густым медом, смешанным с толченым маком. Помимо этого из меда и мака готовили знаменитые маковики — вкусные коржики.

Что нельзя делать в Медовый Спас

В этот день нельзя заниматься тяжелым трудом и бытовыми делами. А также ссориться с родными, сквернословить.

Несмотря на то, что Медовый Спас — праздник, его не стоит отмечать шумно. По народным приметам, пчелы не любят сильных звуков, шум может их напугать и урожая меда в следующем году не будет.

Из-за начала Успенского поста стоит отказаться от молочной, мясной пищи и яиц.

Фото: страница Вконтакте Никольского храма Таганрога

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Таганрогская правда
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