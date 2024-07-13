13 июля два района Таганрога остались без воды

МУП «Управление «Водоканал» Таганрога 13 июля ведет аварийно-восстановительные работы в районе завода «Красный гидропресс» и Нового вокзала.
Коммунальная служба устраняет утечку на водоводе по адресу: улица Дорожная, 31. До 16 часов вода подается пониженным давлением в части Западного района, НИИ связи, завода «Красный гидропресс».
Также до 16 часов ограничено водоснабжение в районе Нового вокзала. Работы ведутся по адресам: ул. Солодухина, 48 и Щаденко, 1 Б. Проблемы с водой могут испытывать жители домов части Северного района, улиц Бабушкина, Щаденко, Урицкого, Воскова.
Фото Анатолия Ивашова
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