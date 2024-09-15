120 лет с именем Чехова: самая протяженная улица Таганрога отметила юбилей

120 лет назад, в сентябре 1904 года, городская дума Таганрога приняла решение о переименовании улицы Александровской в улицу Чехова.

О юбилее переименования на своих информационных ресурсах напомнила библиотека им. А.П. Чехова.

До этого улица поочередно именовалась Пятой Продольной, Купеческой, Полицейской и Александровской. Сегодня улица Чехова — одна из самых старых и протяженных улиц города.

Фото из архива библиотеки им. А.П. Чехова

Улица Чехова проходит от улицы Шевченко (от маяка) через исторический центр города, огибает с двух сторон Красную площадь и Центральный рынок, протягивается через Кислородную площадь, микрорайоны «Русское поле», «Простоквашино» и далее в степь.

Протяжённость улицы — 7850 метров.

Здесь расположено много памятников истории и культуры: музей «Домик Чехова», дом-музей писателя И. Василенко, Политехнический музей ТТИ ЮФУ, бюст и памятник А.П. Чехова, В.М. Петлякова, А. Глушко. А также — памятник пожарным, памятный знак узникам фашистских лагерей. На улице Чехова стоят дома инспектора гимназии А.Ф. Дьяконова, доктора П.М. Шедеви и другие исторические здания.

Отметим, что в эти дни исполнилось 120 лет и со дня присвоения имени А.П. Чехова городской библиотеке.

Фото на главной Таганрогского музея-заповедника