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12 сентября в трех районах Таганрога ограничено водоснабжение

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МУП «Управление «Водоканал» ведет аварийно-восстановительные работы в Западном микрорайоне, районе Нового вокзала и Поляковского шоссе.

#ЖКХ

Утечку устраняют по адресу: улица Москатова, 2. До 16 часов вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на этой улице, на улицах Дзержинского и Щаденко.

Работают специалисты «Водоканала» и на пересечении улиц Театральной и Транспортной. Без воды остались жители улиц 2-й Советской, Больничной, Б. Бульварной, Театральной, района БСМП, НИИ Связи, «Красного гидропресса». Завершить ремонт здесь планируют до 18 часов.

Также до 18 часов ограничено водоснабжение в районе Поляковского шоссе. Работы ведутся по адресу: Поляковское шоссе, 3\2. Проблемы с подачей воды могут испытывать жители домов по Поляковскому шоссе, улиц С. Шило, Пархоменко, Чехова, Сызранова.

Фото Анатолия Ивашова

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Водоканал водоснабжение нет воды Таганрог
Таганрогская правда
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