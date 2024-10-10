12 октября осенний месячник чистоты завершится областным субботником, который пройдет во всех муниципалитетах Дона, сообщает портал регионального правительства.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 26 тысяч человек и более 2 500 организаций и учреждений. В уборке задействуют порядка тысячи единиц коммунальной техники.

От мусора очистят примерно 10 тысяч квадратных метров территорий и вывезут более тысячи тонн свалочных очагов.

«Такие масштабные мероприятия традиционно проводятся дважды в год – весной и осенью в соответствии с постановлением правительства Ростовской области и решением губернатора Василия Голубева», — пишет источник.

Фото donland.ru