12 лет находился в розыске: в Таганроге задержан 48-летний рецидивист

В 2012 году ранее судимый уроженец Чалтыря Вячеслав П. совершил преступление и подался в бега. Задержать мужчину сотрудникам отдела розыска ГУФСИН России по Ростовской области удалось только сейчас.

12 лет назад после совершения преступления фигурант был объявлен в федеральный розыск. В 2015 году Таганрогский городской суд вынес Вячеславу П. заочный приговор — мужчина получил 10 лет лишения свободы по ст. 228 УК РФ за незаконный оборот наркотических средств.

«Так как на оглашение приговора осужденный не явился, и его местонахождение было неизвестно, розыск продолжался. Все эти годы Вячеслав П. постоянно менял места жительства, скрываясь от правосудия», — сообщает пресс-служба ГУФСИН.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение разыскиваемого. 19 сентября осужденный был задержан в Таганроге у своей сожительницы.

Отмечается, что в данный момент мужчина помещен в следственный изолятор, после чего будет направлен в исправительную колонию строгого режима для отбывания наказания, назначенного судом.

Фото ГУФСИН России по Ростовской области