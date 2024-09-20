Главная » Новости Таганрога

12 лет находился в розыске: в Таганроге задержан 48-летний рецидивист

На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

В 2012 году ранее судимый уроженец Чалтыря Вячеслав П. совершил преступление и подался в бега. Задержать мужчину сотрудникам отдела розыска ГУФСИН России по Ростовской области удалось только сейчас.

Новости Таганрога

12 лет назад после совершения преступления фигурант был объявлен в федеральный розыск. В 2015 году Таганрогский городской суд вынес Вячеславу П. заочный приговор — мужчина получил 10 лет лишения свободы по ст. 228 УК РФ за незаконный оборот наркотических средств.

«Так как на оглашение приговора осужденный не явился, и его местонахождение было неизвестно, розыск продолжался. Все эти годы Вячеслав П. постоянно менял места жительства, скрываясь от правосудия», — сообщает пресс-служба ГУФСИН.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение разыскиваемого. 19 сентября осужденный был задержан в  Таганроге у своей сожительницы.

Отмечается, что в данный момент мужчина помещен в следственный изолятор, после чего будет направлен в исправительную колонию строгого режима для отбывания наказания, назначенного судом.

Фото ГУФСИН России по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ГУФСИН происшествия розыск уголовное дело
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru