Главная » Город

12 декабря отключат света на некоторых улицах Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 99 Опубликовано

В четверг, 12 декабря, в Таганроге энергетики будут проводить работы на электросетях. Поэтому без света останутся жители некоторых городских улиц.

Город

Напоминаем, что с 09.00 до 17.00 останутся без света жители переулков 21-го Мариупольского, 1-17б, 20-го Мариупольского, 1-20, 19-го Мариупольского, 1-20, 18-го Мариупольского, 1-39, 17-го Мариупольского, 1-56, 16-го Мариупольского, 1-40, 15-го Мариупольского, 1-20 и 1-28. А также улиц Таврической, 1, 9А, 21, 27, 31, 32Б, 44, 43, Бериева, 1-10,  Паустовского, 1-57,  Шолоховской, 4-28, Ф. Раневской, 1-9, Семейной, 9-11,  В. Ткачука, 7-12.

Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости отключение света Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru