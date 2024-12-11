12 декабря отключат света на некоторых улицах Таганрога

В четверг, 12 декабря, в Таганроге энергетики будут проводить работы на электросетях. Поэтому без света останутся жители некоторых городских улиц.

Напоминаем, что с 09.00 до 17.00 останутся без света жители переулков 21-го Мариупольского, 1-17б, 20-го Мариупольского, 1-20, 19-го Мариупольского, 1-20, 18-го Мариупольского, 1-39, 17-го Мариупольского, 1-56, 16-го Мариупольского, 1-40, 15-го Мариупольского, 1-20 и 1-28. А также улиц Таврической, 1, 9А, 21, 27, 31, 32Б, 44, 43, Бериева, 1-10, Паустовского, 1-57, Шолоховской, 4-28, Ф. Раневской, 1-9, Семейной, 9-11, В. Ткачука, 7-12.

Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения.

Фото из архива