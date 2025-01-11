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11 января в Таганроге и близлежащих поселках ограничено водоснабжение

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11 января «Водоканал» Таганрога устраняет утечки на водоводе в районе Нового вокзала и СНТ «Дачное-1».

#ЖКХ

Аварийно-восстановительные работы ведутся по адресу: ул. Бабушкина, 24 В. До 14 часов вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Бабушкина, Воскова, Социалистической, Щаденко, Халтурина, в переулке Станочном, микрорайоне «Михайловка».

Также утечку устраняют в СНТ «Дачное-1». Без воды остались Северо-Западное шоссе, Сады, Дарагановка, Герасимовка, Греческие роты. Завершить ремонт коммунальная служба планирует до 18 часов.

Фото из архива

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Водоканал нет воды ограничение водоснабжения Таганрог
Таганрогская правда
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