11 января в Таганроге и близлежащих поселках ограничено водоснабжение

11 января «Водоканал» Таганрога устраняет утечки на водоводе в районе Нового вокзала и СНТ «Дачное-1».

Аварийно-восстановительные работы ведутся по адресу: ул. Бабушкина, 24 В. До 14 часов вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Бабушкина, Воскова, Социалистической, Щаденко, Халтурина, в переулке Станочном, микрорайоне «Михайловка».

Также утечку устраняют в СНТ «Дачное-1». Без воды остались Северо-Западное шоссе, Сады, Дарагановка, Герасимовка, Греческие роты. Завершить ремонт коммунальная служба планирует до 18 часов.

Фото из архива