11 октября на многих улицах Таганрога ограничено водоснабжение

11 октября МУП «Управление «Водоканал» ведет ремонтно-восстановительные работы в центре Таганрога, районе Нового вокзала и рощи «Дубки».

Утечку на водоводе коммунальная служба устраняет по адресу: ул. Петровская, 78. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные в части Центрального района города.

Работы также ведутся на пересечении улиц З. Космодемьянской и Воскова. Водоснабжение ограничено в районе улиц Инициативной, Бабушкина, Шаумяна, Социалистической, З. Космодемьянской, Воскова, Толбухина, Морозова, Дзержинского, П. Тольятти.

Еще одна точка работ – улица Москатова, 11. Проблемы с водоснабжением могут испытывать жители домов на улицах Москатова, Щаденко, Дзержинского.

Во всех случаях подачу воды планируют возобновить в 16 часов.

Фото из архива «Таганрогской правды»