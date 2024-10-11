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11 октября на многих улицах Таганрога ограничено водоснабжение

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11 октября МУП «Управление «Водоканал» ведет ремонтно-восстановительные работы в центре Таганрога, районе Нового вокзала и рощи «Дубки».

#ЖКХ

Утечку на водоводе коммунальная служба устраняет по адресу: ул. Петровская, 78. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные в части Центрального района города.

Работы также ведутся на пересечении улиц З. Космодемьянской и Воскова. Водоснабжение ограничено в районе улиц Инициативной, Бабушкина, Шаумяна, Социалистической, З. Космодемьянской, Воскова, Толбухина, Морозова, Дзержинского, П. Тольятти.

Еще одна точка работ – улица Москатова, 11. Проблемы с водоснабжением могут испытывать жители домов на улицах Москатова, Щаденко, Дзержинского.

Во всех случаях подачу воды планируют возобновить в 16 часов.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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