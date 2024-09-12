11 медалей выиграли пловцы Таганрога на Кубке мира в Таиланде

В копилке таганрогских пловцов-подводников золотые, серебряные и бронзовые медали.

С 5 по 9 сентября в городе Пхукет (Таиланд) проходил XVIII Кубок мира по подводному спорту (плавание в ластах). В соревнованиях принимали участие спортсмены из 22 стран.

Пловцы таганрогской спортивной школы олимпийского резерва № 13 в составе сборной России приняли участие в соревнованиях. Наши ребята стали победителями и призерами в категории юниоры.

Александр Третьяков завоевал три золотых медали — на дистанциях 100 м плавание в ластах, 100 м подводное плавание, 50 м ныряние в ластах в длину. И серебряную — на дистанции 50 м плавание в ластах.

Артем Пудов вляз «золото» на дистанции 200 м плавание в ластах и две «бронзы» — на дистанциях 100 м плавание в ластах и 400 м плавание в ластах.

Ксения Сапрыкина победила на дистанциях 100 в плавание в ластах, 200 м подводное плавание, 400 м подводное плавание и стала бронзовым призером на дистанции 50 м ныряние в ластах в длину.

«От всей души поздравляем спортсменов и тренеров-преподавателей — Игоря Сапрыкина и Ольгу Задорожнюю — с выдающимися достижениями! Блестящие выступления ваших воспитанников — результат упорного труда, железной дисциплины и безграничной мотивации. Вы доказали, что способны преодолеть любые трудности и достичь поставленных целей», — отмечается в сообщении комитета по физкультуре и спорту Таганрога.

Фото: Вконтакте «Таганрог спортивный»