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11 июля в Таганроге несколько районов остались без воды

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МУП «Управление «Водоканал» Таганрога ведет аварийно-восстановительные работы в центре города, в микрорайоне «Дубки», на Русском поле.

Город

До 16 часов ограничено водоснабжение в микрорайоне «Дубки». Утечку устраняют по адресу: ул. Дзержинского, 154\1. Без воды остались дома на улицах П. Тольятти, Дзержинского, Морозова, Московской, в районе Нового вокзала.

Еще один адрес работ: ул. С. Шило, 190\2. Холодная вода подается пониженным давлением в дома по улицам С. Шило и Пархоменко. Завершить ремонт коммунальная служба планирует до 17 часов.

Также до 17 часов проблемы с водоснабжением испытывают жители Центрального района Таганрога. Работы ведутся в Александровском переулке, 16 и на 5-м Переулке, 16. Подача воды ограничена в центре, районе улиц Свободы, Водопроводной, Кислородной площади, близлежащих переулках.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Водоканал водоснабжение ЖКХ нет воды
Таганрогская правда
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