11 и 12 ноября на нескольких улицах Таганрога и СНТ отключат электроэнергию

О плановых отключениях электроснабжения горожан обещала информировать глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Так, 11 ноября с 9 до 17 часов без света останутся дома, расположенные по пер. Итальянскому, 112-128; ул. Энгельса, 43-73; ул. Шевченко, 96-153; ул. Харьковской, 31-55; ул. Доменской, 10-50; пер. Сельсоветскому, 13-24.

12 ноября с 9 до 17 часов без электроэнергии будут: ул. 1-я Линия, 197-220; пер. 17-й Квартальный, 1-20; 13-й Квартальный, 1-12; 14-й Квартальный, 1-12; 15-й Квартальный, 1-12; 16-й Квартальный, 1-12. С 12 до 17 часов электроснабжение ограничат в садовых товариществах «Работник Просвещения», «Строитель», «Мичуринец», «Портовик», «АТХ», «Энтузиаст», «Финансист», «Мир», «Мирный», «Заря», «Восход», «Рында», «Маяк», «Рыбник», «Золотая осень», «Коммунальник».

Повторим, что все отключения плановые – на сетях будет проводиться замена и настройка электрооборудования.

Фото из архива «Таганрогской правды»