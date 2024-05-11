11 и 12 мая в музее «Самбекские высоты» пройдут концерты, акции и мастер-классы

Сегодня и завтра, 11 и 12 мая, таганрожцев ждут на интересных мероприятиях, которые проходят на территории Народного военно-исторического музея Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

11 мая, с 13.00 до 17.00 каждые полчаса проходит тематическая экскурсия «Путешествие на электрокаре». А с 12.30 до 15.40 в информационно-выставочном центре пройдет акция «Своих не бросаем», которая проводится совместно с «Русичи-Центр». Мероприятие включает торжественную церемонию открытия Всероссийской благотворительной акции «Своих не бросаем» с участием коллектива мажореток-барабанщиц «Жемчужины ДГТУ», возложение цветов, выступление коллективов Ростовской области, награждение волонтеров, меценатов и спонсоров.

Завтра, 12 мая, на интерактивно площадке «Партизанская деревня» состоится презентация военно-тактической игры «Рубеж победы».

В 14.00 в амфитеатре начнется театрализованный патриотический концерт «Время выбрало нас». Творческое объединение «Громко» города Батайска представит проект, который протягивает связующую нить от прошлого в современность через слово, пластику и, конечно, песню. Гостей ожидает выступление вокальных, хореографических, ораторских и актерских студий.

В течение субботы и воскресенья в шатре на территории музея с 10.00 до 18.00 будут проходить мастер-классы: «Под прикрытием» (изготовление брелока в технике макраме), «Искра Победы» (изготовление деревянной ключницы в технике стринг-арт), «Маскировка» (нанесение дизайна на футболку с помощью специального трафарета — футболка выдаётся), «Голуби мира» (изготовление голубя на палочке. Техника — аппликация). А также акция «Мы помним» — раздача Георгиевских лент.

Фото Сергея Плишенко