Главная » #В стране

100 сертификатов OZON получат участники проекта «Всей семьей»

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты! В нем участвуют уже более 150 тысяч семей со всей России.

#В стране

Суть проекта – проста. Каждую неделю участникам предлагают выполнить легкое  задание: посмотреть кино, сходить в музей, приготовить ужин. Главное – #всейсемьей!

27 февраля пройдет третий большой розыгрыш призов. Участники получат более 4 с половиной тысяч подарков. В том числе организаторы разыграют 100 сертификатов OZON в честь 100 000 подписчиков за выполнение самого простого задания:

1) Нужно сделать репост вот этой записи с официальной страницы проекта: https://vk.cc/cuq6Uw

2) Нужно зарегистрироваться в проекте (если вы еще этого не сделали) по ссылке: https://vk.cc/cu1zjD

27 февраля организаторы определят победителей. Не упустите свой шанс на победу!

Изображение от Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #семья #Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика